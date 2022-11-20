Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / черный каркас
Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор
Высота (см) 88
Ширина (см) 47
Длина (см) 53
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 47
Глубина стула (см) 53
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 5,75
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Розовый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Скатерть Дед мороз габардин
Скатерть Madrid габардин
Скатерть Tabatha рогожка
Скатерть Твил
Скатерть, лен классический
Скатерть Ленни, натуральный лен
Стул CHILLI-Q SQUARE темный беж / белый каркас
Стул CHILLI-Q БЕЖЕВЫЙ
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)