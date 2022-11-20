Стул Chilli Q Square, розовый велюр/ белый каркас

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Стул Chilli Q Square, оранжевый велюр/ черный каркас

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветрозовый, белый

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