Стул Chilli Q Square, синий велюр/ черный каркас

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Chilli Q Square, синий велюр/ белый каркас
Стул Chilli Q Square, синий велюр/ белый каркас
Следующий Стул Chilli Q Square, темно-синий велюр/ черный каркас
Стул Chilli Q Square, синий велюр/ белый каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветсиний, черный

Другие товары из раздела

Стул Chilli Q Square, темно-бежевый велюр/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q Square, темно-бежевый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 250
Оптовая цена
11

Стул Chilli Q Square, темно-бежевый велюр/ белый каркас

Стул Chilli Q Square, темно-бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q Square, темно-бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
15

Стул Chilli Q Square, темно-бежевый велюр/ черный каркас

В наличии 104 шт.
Стул Chilli Q Square, фиолетовый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q Square, фиолетовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 250
Оптовая цена
6

Стул Chilli Q Square, фиолетовый велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладьНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 650
111Хит

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
10

Скатерть Microfibra

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Скатерть Тесьма, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
13

Скатерть Тесьма, круглая