Стул Chilli Q Square, светло-бежевый велюр/ черный каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветбежевый, черный

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