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Стул CHILLI-Q SQUARE, светло-серый - фото 1Стул CHILLI-Q SQUARE, светло-серый - фото 2Стул CHILLI-Q SQUARE, светло-серый - фото 3

Стул CHILLI-Q SQUARE, светло-серый

13 оценок
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Стул Такер, желтый деревянный

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл белого цвета.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветсерый

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