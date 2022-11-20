Стул CHILLI-Q SQUARE светло-серый / белый каркас

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул CHILLI-Q SQUARE светло-серый / белый каркас

4.8
4 250 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / черный каркас
Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / черный каркас
Следующий Стул CHILLI-Q SQUARE темный беж / белый каркас
Стул CHILLI-Q SQUARE темный беж / белый каркас

Характеристики товара

Описание

Стул CHILLI-Q SQUARE светло-серый / белый каркас

Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл белого цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор

Высота (см) 88
Ширина (см) 47
Длина (см) 53
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 47
Глубина стула (см) 53
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 5,75
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Светло-серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Белый
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина530 мм
  • Длина480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина470 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота880 мм
  • Объём упаковки0.08 м3

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скатерть Avrilmavi капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Скатерть Avrilmavi капучино

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Дорожка для стола, журавинкаНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от350
15

Дорожка для стола, журавинка

Настоящее фото товара Скатерть синий лен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
13

Скатерть синий лен

Другие товары из раздела

Стул CHILLI-Q БЕЖЕВЫЙНастоящее фото товара Стул CHILLI-Q БЕЖЕВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 250
Оптовая цена
5

Стул CHILLI-Q БЕЖЕВЫЙ

В наличии 48 шт.
Стул CHILLI-Q винныйНастоящее фото товара Стул CHILLI-Q винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 250
Оптовая цена
14

Стул CHILLI-Q винный

В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
12

Барная стойка Дезмонд Х белая

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, черная

Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
9

Стойка PROBARRIER

Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
15

Стойка ограждение 2Belt

Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt (широкая лента), произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
10

Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)