Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина470 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияРоссия
- Цветбежевый, черный
Стул Chilli Q Square, черный велюр/ черный каркас
Стул Chilli Q, аквамарин велюр/ черный каркас
Стул Chilli Q, бежевый велюр/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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