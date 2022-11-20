Стул Chilli Q, темно-синий велюр/ черный каркас

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Chilli Q, синий велюр/ черный каркас
Стул Chilli Q, синий велюр/ черный каркас
Следующий Стул Chilli Q, темно-бежевый велюр/ черный каркас
Стул Chilli Q, синий велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Другие товары из раздела

Стул Chilli Q, фиолетовый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q, фиолетовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 250
Оптовая цена
13

Стул Chilli Q, фиолетовый велюр/ черный каркас

Стул Chilli Q, черный велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q, черный велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
9

Стул Chilli Q, черный велюр/ черный каркас

Кресло President Wood CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Кресло President Wood CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 390
Оптовая цена
11

Кресло President Wood CF Экокожа Черный

В наличии 220 шт.
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть ProfylineНастоящее фото товара Скатерть Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
11

Скатерть Profyline

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Скатерть Стеклярус, прямоугольныйНастоящее фото товара Скатерть Стеклярус, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
11

Скатерть Стеклярус, прямоугольный