Стул CHILLI розовый

9 оценок

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Стул CHILLI розовый

4.5
4 600 ₽
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Стул CHILLI коричневый, ткань микрофибра

Характеристики товара

Описание

Стул CHILLI розовый
Сиденье обито велюром высокой плотности серии BLUVEL. Состав ткани: полиэстер - 100%. Плотность ткани 1м2: 320 г/м2 Устойчивость к истиранию: >50 000 циклов.
Ножки стула - металл черного цвета
Упакован - 4 шт./1 кор

Высота (см) 89
Ширина (см) 46
Длина (см) 55
Количество мест 0,25
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 46
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 50
Высота стула (см) 89
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5,45
Объем (м3) 0,055
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Розовый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Длина500 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина460 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота890 мм
  • Объём упаковки0.055 м3

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