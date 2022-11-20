Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
- Цветсерый, черный
Стул Chilli Square, серебристо-серый/ белый каркас
Стул Chilli Square, светлый кварц/ белый каркас
Стул Chilli Square, антрацит/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
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