Стул Chilli серебристо-серый/ белый каркас

13 оценок

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Стул Chilli темно-серый/ черный каркас

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветбелый, серый

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