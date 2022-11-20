Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
- Цветбелый, серый
Стул Chilli светлый кварц/ белый каркас
Стул Chilli антрацит/ белый каркас
Стул Chilli пепел розы/ белый каркас
Стул Chilli террариумный мох/ белый каркас
Стул Chilli пудровый синий/ белый каркас
Стул Chilli коричневый винтаж
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest