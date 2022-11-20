Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияКитай
- Цветкоричневый, черный
Стул Chilli серый шелк/ черный каркас
Стул Chilli темно-серый/ черный каркас
Стул Chilli серебристо-серый/ белый каркас
Полукресло Ostin, светлый орех
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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