Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина450 мм
- Длина540 мм
- Глубина540 мм
- Цветбежевый
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Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
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