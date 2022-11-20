Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина450 мм
- Длина540 мм
- Глубина540 мм
- Цветбежевый
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
Стул вращающийся Mans коричневый 2 шт.
Стул CHILLI-Q SQUARE, бежевый
Стул CHILLI-Q SQUARE, графит
Стул Кромвель NEW бежевый
Стул Кромвель NEW желтый
Стул Кромвель NEW мятный
Стул Кромвель NEW синий
Стул Кромвель NEW фиолетовый
Стул Кромвель NEW розовый
Стул Кромвель NEW травяной
Стул Монарх NEW зеленый
Стул Монарх NEW голубой
Стул Джулиан синий, ножки бук
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Винус NEW, пластиковый, белый
Стул Milan, латте
Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас
Стул прозрачный Queen
Стул William с подлокотниками ромб, бархат кобальтовый