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Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый

12 оценок

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Стул Остин велюр синий

Характеристики товара

Описание


Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветсерый

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