Товар в корзине. Перейти

Стул CHILLI SQUARE, античный темно-серый

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул CHILLI SQUARE, серо-голубой
Стул CHILLI SQUARE, серо-голубой
Следующий Стул Остин велюр серый
Стул CHILLI SQUARE, серо-голубой

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито экокожей.
Ножки стула - квадратные - металл черного цвета.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветсерый

Похожие товары

Стул Остин велюр серыйНастоящее фото товара Стул Остин велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49035
9 900 ₽Оптовая цена
6

Стул Остин велюр серый

В наличии 45 шт.
Стул CHILLI SQUARE, античный темно-серый, светлый каркасНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, античный темно-серый, светлый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
15

Стул CHILLI SQUARE, античный темно-серый, светлый каркас

В наличии 432 шт.
Стул Остин велюр синийНастоящее фото товара Стул Остин велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49035
9 900 ₽Оптовая цена
9

Стул Остин велюр синий

В наличии 28 шт.
Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
12

Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый

В наличии 132 шт.
Стул Остин велюр тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Остин велюр тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49035
9 900 ₽Оптовая цена
15

Стул Остин велюр тёмно-коричневый

В наличии 27 шт.
Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый, белый каркасНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
8

Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый, белый каркас

В наличии 132 шт.
Стул Остин велюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Остин велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49035
9 900 ₽Оптовая цена
15

Стул Остин велюр тёмно-серый

В наличии 32 шт.
Стул CHILLI SQUARE, античный бежевыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, античный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
11

Стул CHILLI SQUARE, античный бежевый

В наличии 400 шт.
Стул Остин велюр черныйНастоящее фото товара Стул Остин велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49035
9 900 ₽Оптовая цена
9

Стул Остин велюр черный

В наличии 25 шт.
Стул вращающийся Mans серый 2 шт.Настоящее фото товара Стул вращающийся Mans серый 2 шт., произведённого компанией ChiedoCover
от29 99035
45 990 ₽Оптовая цена
15

Стул вращающийся Mans серый 2 шт.

В наличии 60 шт.

Другие товары из раздела

Стул CHILLI SQUARE, античный бежевый, белый каркасНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, античный бежевый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
5

Стул CHILLI SQUARE, античный бежевый, белый каркас

В наличии 400 шт.
Стул вращающийся Mans коричневый 2 шт.Настоящее фото товара Стул вращающийся Mans коричневый 2 шт., произведённого компанией ChiedoCover
от29 99035
45 990 ₽Оптовая цена
6

Стул вращающийся Mans коричневый 2 шт.

В наличии 45 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39018
2 890 ₽
8

Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная

Настоящее фото товара Стул Текс, бежевый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
15

Стул Текс, бежевый, черные ножки

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

Стул Lazzoli 3802Настоящее фото товара Стул Lazzoli 3802, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
13

Стул Lazzoli 3802

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
12

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

Настоящее фото товара Стул «Apriori NS» (id 300), произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена
7

Стул «Apriori NS» (id 300)

Стул William с подлокотниками ромб, бархат винныйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат винный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
12

Стул William с подлокотниками ромб, бархат винный