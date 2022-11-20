Товар в корзине. Перейти

Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый
Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый
Следующий Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножки
Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито плотной экокожей 490 г/м
Ножки стула - квадратные - металл белого цвета.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветбелый

Похожие товары

Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
5

Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножки

В наличии 326 шт.
Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
12

Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножки

В наличии 336 шт.
Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
7

Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, белые ножки

В наличии 116 шт.
Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, черные ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
11

Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, черные ножки

В наличии 364 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-черничныйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-черничный, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
5

Стул CHILLI SQUARE, серо-черничный

В наличии 196 шт.
Стул CHILLI SQUARE, темно-серыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
11

Стул CHILLI SQUARE, темно-серый

В наличии 304 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серый джинсовыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серый джинсовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
8

Стул CHILLI SQUARE, серый джинсовый

В наличии 178 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
10

Стул CHILLI SQUARE, серо-зеленый

В наличии 168 шт.
Стул CHILLI SQUARE, глубокий голубойНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, глубокий голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
5

Стул CHILLI SQUARE, глубокий голубой

В наличии 252 шт.
Стул Остин велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Остин велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79042
9 900 ₽Оптовая цена
5

Стул Остин велюр бежевый

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела

Стул CHILLI SQUARE, глубокий желтыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, глубокий желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
13

Стул CHILLI SQUARE, глубокий желтый

В наличии 83 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-эвкалиптовыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-эвкалиптовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
5

Стул CHILLI SQUARE, серо-эвкалиптовый

В наличии 115 шт.
Стул Остин велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Остин велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49035
9 900 ₽Оптовая цена
13

Стул Остин велюр зеленый

В наличии 30 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69025
2 240 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Стул Винус NEW, пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
8

Стул Винус NEW, пластиковый, белый

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 15, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
14

Стул КАБРИОЛЬ 15

Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевый

В наличии 2 шт.
Стул прозрачный QueenНастоящее фото товара Стул прозрачный Queen, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
15

Стул прозрачный Queen

В наличии 4 шт.