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Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножки

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Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито плотной экокожей 490 г/м
Ножки стула - квадратные - металл белого цвета.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветбелый

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