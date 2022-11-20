Характеристики товара
Описание
Сиденье обито экокожей.
Ножки стула - квадратные - металл черного цвета.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина450 мм
- Длина540 мм
- Глубина540 мм
- Цветзеленый
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Сиденье обито экокожей.
Ножки стула - квадратные - металл черного цвета.
Стул Остин велюр зеленый
Стул CHILLI SQUARE, серо-коричневый
Стул Остин велюр пыльно-синий
Стул CHILLI SQUARE, серо-голубой
Стул CHILLI SQUARE, античный темно-серый
Стул Остин велюр серый
Стул CHILLI SQUARE, античный темно-серый, светлый каркас
Стул Остин велюр синий
Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый
Стул Остин велюр тёмно-коричневый
Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый, белый каркас
Стул Остин велюр тёмно-серый
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)
Стул Диамант пластиковый, серебрянный
Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный