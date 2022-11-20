Стул CHILLI SQUARE серо - коричневый.
Сиденье обито тканью.
Ножки стула - квадратные - металл черного цвета
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 89
Ширина (см) 46
Длина (см) 55
Количество мест 0,25
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 46
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 50
Высота стула (см) 89
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5,3
Объем (м3) 0,06
Материал сиденья Ткань
Цвет сиденья Серо-коричневый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул CHILLI-Q SQUARE оранжевый / черный каркас
Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / белый каркас
Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / черный каркас
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt