Характеристики товара
Описание
Сиденье обито экокожей.
Ножки стула - квадратные - металл черного цвета.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина450 мм
- Длина540 мм
- Глубина540 мм
- Цветкоричневый
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Сиденье обито экокожей.
Ножки стула - квадратные - металл черного цвета.
Стул Остин велюр пыльно-синий
Стул CHILLI SQUARE, серо-голубой
Стул CHILLI SQUARE, античный темно-серый
Стул Остин велюр серый
Стул CHILLI SQUARE, античный темно-серый, светлый каркас
Стул Остин велюр синий
Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый
Стул Остин велюр тёмно-коричневый
Стул CHILLI SQUARE, античный cеребристо-серый, белый каркас
Стул Остин велюр тёмно-серый
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Виота 223, Stone
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех
Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Ральф рогожка бежевый
Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный