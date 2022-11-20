Характеристики товара
Описание
Сиденье обито экокожей.
Ножки стула - квадратные - металл черного цвета.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина450 мм
- Длина540 мм
- Глубина540 мм
- Цветзеленый
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Сиденье обито экокожей.
Ножки стула - квадратные - металл черного цвета.
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