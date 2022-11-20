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Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножки

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито плотной экокожей 490 г/м
Ножки стула - квадратные - металл белого цвета.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветбелый

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