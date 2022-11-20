Стул Chilli Square, светло-серый/ черный каркас

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Chilli, серая сталь
Стул Chilli, серая сталь
Следующий Стул Chilli Square, серебристо-серый/ белый каркас
Стул Chilli, серая сталь

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветсерый, черный

Другие товары из раздела

Стул Chilli Square, светлый кварц/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Square, светлый кварц/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 500
Оптовая цена
8

Стул Chilli Square, светлый кварц/ белый каркас

Стул Chilli Square, антрацит/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Square, антрацит/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 650
Оптовая цена
9

Стул Chilli Square, антрацит/ белый каркас

Стул Chilli Square, пепел розы/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Square, пепел розы/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 650
Оптовая цена
7

Стул Chilli Square, пепел розы/ белый каркас

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Настоящее фото товара Скатерть Лен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
14

Скатерть Лен, зеленый

Скатерть квадратная, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть квадратная, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
15

Скатерть квадратная, лен классический

Скатерть Тесьма, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
12

Скатерть Тесьма, прямоугольная