Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
- Цветбежевый, белый
Стул Chilli пепел розы/ белый каркас
Стул Chilli террариумный мох/ белый каркас
Стул Chilli пудровый синий/ белый каркас
Стул Chilli коричневый винтаж
Стул Chilli, серая сталь
Стул Chilli Square, светло-серый/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest