Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина435 мм
- Глубина500 мм
- Высота875 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Вес5.45 кг
- Объем0.11 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
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