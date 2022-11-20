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Стул CHILLI-X, синий

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Стул Ститч Хани велюр серый
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Стул Ститч Хани велюр серый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл белого цвета.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветсиний

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