Характеристики товара
Описание
Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного, износостойкого и приятного на ощупь материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой.Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 76*64*47
Вес брутто: 19,000
Объем: 0,230
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина460 мм
- Глубина560 мм
- Вес4.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай