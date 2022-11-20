Товар в корзине. Перейти
Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки - фото 1Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки - фото 2Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки - фото 3Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки - фото 4Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки - фото 5Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки - фото 6Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки - фото 7

Стул Chilly велюр серебристый/ белые ножки

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Chilly велюр серебристый/ черные ножки
Стул Chilly велюр серебристый/ черные ножки
Следующий Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки
Стул Chilly велюр серебристый/ черные ножки

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного, износостойкого и приятного на ощупь материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой.Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 76*64*47

Вес брутто: 19,000

Объем: 0,230

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БирюзовыйНастоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Бирюзовый

В наличии 100 шт.
Комплект стульев Eames бежевый x4Настоящее фото товара Комплект стульев Eames бежевый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
14

Комплект стульев Eames бежевый x4

В наличии 100 шт.
Стул Eames Темно-серыйНастоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Eames Темно-серый

Стул Eames КоричневыйНастоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49045
4 490 ₽Оптовая цена
64Хит

Стул Eames Коричневый

В наличии 100 шт.
Стул Eames Мини детский, белыйНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 29024
2 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Eames Мини детский, белый

Стул Eames Мини детский, голубойНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 99034
2 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames Мини детский, голубой

В наличии 100 шт.
Стул Eames DAW белыйНастоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Eames DAW белый

Стул Eames DAW черныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames DAW черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
9

Стул Eames DAW голубой

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый

Стул Наполеон Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
100Хит

Стул Наполеон Золото, деревянный

Стул Хит 25мм - золото, бежевая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
8

Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Стул АллеварНастоящее фото товара Стул Аллевар, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
15

Стул Аллевар

В наличии 1 шт.
Хит 25мм, с подлокотниками, экокожа Lord 14/ черный муарНастоящее фото товара Хит 25мм, с подлокотниками, экокожа Lord 14/ черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59014
2 990 ₽
10Хит

Хит 25мм, с подлокотниками, экокожа Lord 14/ черный муар

Стул William с подлокотниками ромб, бархат нефритовыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат нефритовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
5

Стул William с подлокотниками ромб, бархат нефритовый

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Chilly велюр серо-голубой/ белые ножкиНастоящее фото товара Стул Chilly велюр серо-голубой/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
13

Стул Chilly велюр серо-голубой/ белые ножки

Стул Chilly велюр сине-зеленый/ черные ножкиНастоящее фото товара Стул Chilly велюр сине-зеленый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
8

Стул Chilly велюр сине-зеленый/ черные ножки

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.