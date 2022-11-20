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Стул Чип

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес: 8 кг

Габариты: 49х49х82 см

Ножки: массив бука

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Популярные варианты обивки

Стул Чип - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Чип - обивка в цвете 0909
Стул Чип - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Чип - обивка в цвете LilacLilac
Стул Чип - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Чип - обивка в цвете CreamCream
Стул Чип - обивка в цвете 666666
Стул Чип - обивка в цвете 0404
Стул Чип - обивка в цвете ecruecru
Стул Чип - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Чип - обивка в цвете 1414
Стул Чип - обивка в цвете 88
Стул Чип - обивка в цвете 4141
Стул Чип - обивка в цвете 2626
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