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Стул CINDY коричневый бархат HLR ножки черные - фото 1

Стул CINDY коричневый бархат HLR ножки черные

Артикул: CH-034-452
16 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высокопрочный стальной каркас, ткань повышенной износостойкости. Подходит для ресторанов, баров, гостиниц.

Номер образца ткани: RIO-170

Лаконичный и изысканный стул CINDY сразу обращает на себя внимание в интерьере. Прочный каркас из стали, деревянные устойчивые ножки указывают на его крепкое сложение. Для материала обивки используется ткань цвета темного шоколада. Высокое качество и повышенная износостойкость материи отлично рекомендует его к применению в гостиницах, барах, ресторанах и других общественных местах. Неординарный облик легко впишется в окружающее пространство и подчеркнет респектабельность заведения. Тщательно продуманная эргономика располагает к тому, чтобы время, проведенное в таком удобном положении, пролетало незаметно. Но не стоит обделять и территорию частного жилища. Стул CINDY станет ценным приобретением и привнесет соответствующее приятное настроение в зону отдыха каждого дома.


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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес12 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветкоричневый

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