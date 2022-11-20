Характеристики товара
Описание
Высокопрочный стальной каркас, ткань повышенной износостойкости. Подходит для ресторанов, баров, гостиниц.
Номер образца ткани: RIO-170
Лаконичный и изысканный стул CINDY сразу обращает на себя внимание в интерьере. Прочный каркас из стали, деревянные устойчивые ножки указывают на его крепкое сложение. Для материала обивки используется ткань цвета темного шоколада. Высокое качество и повышенная износостойкость материи отлично рекомендует его к применению в гостиницах, барах, ресторанах и других общественных местах. Неординарный облик легко впишется в окружающее пространство и подчеркнет респектабельность заведения. Тщательно продуманная эргономика располагает к тому, чтобы время, проведенное в таком удобном положении, пролетало незаметно. Но не стоит обделять и территорию частного жилища. Стул CINDY станет ценным приобретением и привнесет соответствующее приятное настроение в зону отдыха каждого дома.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота810 мм
- Глубина600 мм
- Вес12 кг
- ОбивкаТкань
- Цветбежевый, серый