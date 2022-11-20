Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Вес7.6 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.13 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Gabi LUX велюр серый
Стул Лорд
Стул пластиковый Maya, черный
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный
Стул William с подлокотниками ромб, бархат серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло