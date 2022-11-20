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Стул Connor Lux бархат пудровый - фото 1Стул Connor Lux бархат пудровый - фото 2

Стул Connor Lux бархат пудровый

13 оценок
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Стул Connor Lux бархат винно-красный

Характеристики товара

Описание

Стулья «Connor LUX» - утонченная модель, имеющая высокую спинку. Главным декоративным элементом коллекции является ромбовидная отстрочка, которая создает объем и фактуру стула, придавая яркую индивидуальность.

В качестве наполнителя используется формованный высокопрочный пенополиуретан. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - гарантия продолжительного срока службы изделия что особенно важно для коммерческого использования (при эксплуатации в сегменте HоReCa).

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина590 мм
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

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