Характеристики товара
Описание
Стулья «Connor LUX» - утонченная модель, имеющая высокую спинку. Главным декоративным элементом коллекции является ромбовидная отстрочка, которая создает объем и фактуру стула, придавая яркую индивидуальность.
В качестве наполнителя используется формованный высокопрочный пенополиуретан. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - гарантия продолжительного срока службы изделия что особенно важно для коммерческого использования (при эксплуатации в сегменте HоReCa).
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина500 мм
- Глубина590 мм
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия