Фотография Стул Convers, античный синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Convers, античный синий

4.7
Оптовая цена
от 3 950 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Convers, античный синий
Стул Convers, античный синий
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Стул Convers, античный синий

4.7
3950 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес5,1 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота830 мм

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