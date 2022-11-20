Характеристики товара
Основные характеристики
- Страна изготовленияИталия
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Стул Arrow с перемычкой
Кресло для конференц-зала I-flexx
Стул Web с перемычкой
Стул Rewind на кантилевере
Стул Movie на кантилевере
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Стул Gobi барный
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Стул офисный Сиана велюр розовый
Стул офисный Сиана велюр серый
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Квинтет №2
Стул Прованс 1, деревянный
Стул Комфорт бант
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