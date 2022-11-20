Товар в корзине. Перейти

Стул Cool

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Конференц-кресло Aktiva
Конференц-кресло Aktiva
Следующий Стул Arrow с перемычкой
Конференц-кресло Aktiva

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияИталия

Похожие товары

Стул Arrow с перемычкойНастоящее фото товара Стул Arrow с перемычкой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
13

Стул Arrow с перемычкой

Кресло для конференц-зала I-flexxНастоящее фото товара Кресло для конференц-зала I-flexx, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
15

Кресло для конференц-зала I-flexx

Стул Web с перемычкойНастоящее фото товара Стул Web с перемычкой, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
14

Стул Web с перемычкой

Стул Rewind на кантилевере Настоящее фото товара Стул Rewind на кантилевере , произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена
14

Стул Rewind на кантилевере

Стул Movie на кантилевере Настоящее фото товара Стул Movie на кантилевере , произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
7

Стул Movie на кантилевере

Стул NET барныйНастоящее фото товара Стул NET барный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена
14

Стул NET барный

Настоящее фото товара Стул Gobi барный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
7

Стул Gobi барный

Стул офисный Сиана велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул офисный Сиана велюр зеленый

В наличии 37 шт.
Стул офисный Сиана велюр розовыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул офисный Сиана велюр розовый

В наличии 20 шт.
Стул офисный Сиана велюр серыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул офисный Сиана велюр серый

В наличии 62 шт.

Другие товары из раздела

Стул офисный Сиана велюр синийНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул офисный Сиана велюр синий

В наличии 49 шт.
Стул офисный Филиус экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул офисный Филиус экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул офисный Филиус экокожа коричневый

Кресло ФорсНастоящее фото товара Кресло Форс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
7

Кресло Форс

Кресло АркадияНастоящее фото товара Кресло Аркадия, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
6

Кресло Аркадия

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Стул Квинтет №2Настоящее фото товара Стул Квинтет №2, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Стул Квинтет №2

Стул Прованс 1, деревянныйНастоящее фото товара Стул Прованс 1, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
9

Стул Прованс 1, деревянный

Настоящее фото товара Стул Комфорт бант, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
9

Стул Комфорт бант

Стул Лига №2Настоящее фото товара Стул Лига №2, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Стул Лига №2

Стул Прованс 2, деревянныйНастоящее фото товара Стул Прованс 2, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
12

Стул Прованс 2, деревянный

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел