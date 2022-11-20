Фотография Стул Crocus, голубой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Crocus, голубой

4.2
Оптовая цена
от 8 750 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Crocus, голубой
Стул Crocus, голубой
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Crocus, голубой

4.2
8750 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Crocus, темно-серый
Стул Crocus, темно-серый
Следующий Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота840 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Офисный с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 210 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Halmar dariusz, белый
Настоящее фото товара Полукресло Огаста синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Огаста синий
Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Джеймс
Настоящее фото товара Стол складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover-24%
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол складной круглый 150/74
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
5 999 ₽
Оптовая цена
4.7
Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 1200х800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 380 ₽
Оптовая цена
4.8
Столшница ЛДСП 1200х800 с алюминиевой кромкой

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло игровое CH-778N
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло компьютерное Forsage TM
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
112 800 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Diamond
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch, произведённого компанией ChiedoCover
95 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Monarch
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet, произведённого компанией ChiedoCover
78 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Jet