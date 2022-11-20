Характеристики товара
Описание
Стул Crocus предназначен для обустройства обеденных зон, кухонь, гостиных. Декорированная спинка, переходящая в подлокотники, сиденье и ножки стула выполнены из ударопрочного, износостойкого пластика. Эргономичная форма обеспечит надежную опору, а удобные подлокотники добавят уюта. Для большего комфорта, на сиденье имеется подушка в обивке из экокожи. Такой материал устойчив к действию влаги, не деформируется, легко поддается чистке и не содержит вредных компонентов.
2 коробка / 4 шт.
Габариты: 66,5*59*102
1короб: 60,5*59*51
2короб: 66,5*56*51
Вес брутто: 29,05
1короб: 17,5
2короб: 11,55
Объем: 0,372
1короб: 0,182
2короб: 0,19
Основные характеристики
- Высота835 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Ширина575 мм
- Глубина550 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6.2 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветголубой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.37 м3
- Вес упаковки29.05 кг