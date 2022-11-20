Фотография Стул Crocus, темно-серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Crocus, темно-серый

4.3
Оптовая цена
от 8 750 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Crocus, темно-серый
Стул Crocus, темно-серый
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Стул Crocus, темно-серый

4.3
8750 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота840 мм

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