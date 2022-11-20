Фотография Стул Crocus, темно-синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Crocus, темно-синий

5
Оптовая цена при покупке от 10 штукот 9 000 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Crocus, темно-синий
Стул Crocus, темно-синий
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Crocus, темно-синий

5
9000 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло BK-8 Ch черное
Кресло BK-8 Ch черное
Следующий Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота840 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 540 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Ремкомплект - комплект сидение и спинка, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.8
Ремкомплект - комплект сидение и спинка
Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Письменный стол Милан
Настоящее фото товара Письменный стол Моултри орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Письменный стол Моултри орех
Настоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280 ₽
Оптовая цена
4.7
Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло поворотное Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
6 580 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло поворотное Калипсо
Настоящее фото товара Стул София Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул София Премиум
Настоящее фото товара Стул Луна, произведённого компанией ChiedoCover
4 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Луна
Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка общественная М11
Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка общественная М13, на колесах
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
13 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Gaius, на полозьях
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками