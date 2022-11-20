Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина410 мм
- Глубина400 мм
- Материал каркасафанера
- Материал сиденьяткань, фанера
- Цветбежевый, коричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Боди 25мм
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Хит 20мм - бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый
Стул Виота 210, фуксия
Стул Меган велюр капучино
Стул Барбара NEW велюр серо-голубой
Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло