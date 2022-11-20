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Стул Dabl light purple/ gold

Артикул: CH-035-367
30 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес4.5 кг
  • Объем0.045 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

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