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Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой - фото 1Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой - фото 2Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой - фото 3Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой - фото 4Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой - фото 5Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой - фото 6Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой - фото 7

Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой

11 оценок
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Стул Дабл велюр тёмно-серый со светло-серой вставкой
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья49.5 мм
  • Глубина сиденья47 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

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