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Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой - фото 1Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой - фото 2Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой - фото 3Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой - фото 4Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой - фото 5Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой - фото 6Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой - фото 7

Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой

8 оценок
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Стул Мартин бежевый бархат ножки черные
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Стул Мартин бежевый бархат ножки черные

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья49.5 мм
  • Глубина сиденья47 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

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