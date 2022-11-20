Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья49.5 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Стул пластиковый Nofrill на полозьях
Кресло Heart Cone
Кресло Colette 95 см
Офисное кресло Таварес, серый велюр
Стул Kenner 131S микровелюр синий/ ножки белые
Портленд Диван-кровать прямой серый левый угол
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром