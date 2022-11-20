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Стул Дабл велюр синий с голубой вставкой - фото 1Стул Дабл велюр синий с голубой вставкой - фото 2Стул Дабл велюр синий с голубой вставкой - фото 3Стул Дабл велюр синий с голубой вставкой - фото 4Стул Дабл велюр синий с голубой вставкой - фото 5Стул Дабл велюр синий с голубой вставкой - фото 6Стул Дабл велюр синий с голубой вставкой - фото 7

Стул Дабл велюр синий с голубой вставкой

9 оценок
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Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой
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Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья49.5 мм
  • Глубина сиденья47 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

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