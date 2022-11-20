Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья49.5 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Чехол 38
Стол ЛИРА-3, 1400x900
Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см
Кресло Анника
Комплект мебели Мидленд, 4 стула, коричневый, прямоугольная столешница
Кресло Donato, светло-голубое
Журнальный столик Исэ, орех
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло