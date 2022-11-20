Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветголубой, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Daiquiri, серый/ черный каркас
Стул Daiquiri, латте/ белый каркас
Стул Daiquiri, бежевый/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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Прихожая лофт Наилси
Скатерть Лён
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
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Скатерть Тесьма, овальная
Скатерть Комбинация, прямоугольная
Скатерть Комбинация, круглая
Скатерть Бахрома, овальная