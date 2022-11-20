Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветсиний, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Dill, бежевый велюр/ золотой каркас
Стул Dublin, кварцевый/ черный каркас
Стул Dublin, серый/ черный каркас
Стул Dublin, золотая осина/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
Прихожая лофт Нагпур
Прихожая лофт Наилси