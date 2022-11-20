Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветкрасный, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Daiquiri, оливковый/ черный каркас
Стул Daiquiri, Navy Blue/ черный каркас
Стул Dill, молочный велюр/ золотой каркас
Стул Dill, бежевый велюр/ золотой каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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